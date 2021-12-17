المرور العامة تصدر توضيحاً بشأن تسجيل المركبات “المكصوصة”

2021/12/17 | 16:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)، فيما أكدت أن مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال معاملات المواطنين.وذكرت المديرية، في بيان، أن “ذلك جاء بتوجيه ومتابعة من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي، وحسب آلية تنفيذ القرار الخاص بالمادة (58) من قانون […]

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