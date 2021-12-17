2021/12/17 | 16:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)، فيما أكدت أن مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال معاملات المواطنين.وذكرت المديرية، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور تصدر توضيحا بشأن تسجيل هذه المركبات المركز الخبري الوطني.

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