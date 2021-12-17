الشرطة يحافظ على صدارة الدوري بفوز صعب على نوروز

2021/12/17 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

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حافظ نادي الشرطة اليوم الجمعة على صدارته الدوري بفوزه الصعب على نوروز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على استاد السليمانية.انتهى الشوط الاول سلبيا و الشوط الثاني كانت به غزارة الاهداف و تقدم نوروز بهدف عند الدقيقة 49 و عادل للشرطة المحترف ابو بكر عبد المجيد بالدقيقة 56وتقدم الشرطة عن طريق محمد داوود بالدقيقة 60 و عادل نوروز بالدقيقة 64، الا ان محمد داوود اضاف الهدف الثالث و ينهي النتيجة على هي عليه بهدف الدقيقة 69.

ووصل الشرطة للنقطة 35 منفردا بالدوري بعد انقضاء الجولة 13 من مباريات اليوم.وبذات الجولة خسر نفط ميسان بملعبه في مدينة العمارة بهدفين نظيفين للنجف.وفي مدينة الملوية تعادل سامراء و الديوانية سلبيا.

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