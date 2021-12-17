الموقف الوبائي.. ارتفاع بالوفيات واستقرار بعدد إصابات الجائحة بالعراق - عاجل

2021/12/17 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 357 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 688 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 12 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ 8197801 أشخاص".

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