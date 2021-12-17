الصحة تسجل 357 اصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة في البلاد اليوم

2021/12/17 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة الصحة تسجيل 357 اصابة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة ، وشفاء 668 من فيروس كورونا في البلاد اليوم وتلقي 84856 شخصا بجرعة تلقيح ضد الجائحة خلال يوم واحد ./انتهى9

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