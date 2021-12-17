2021/12/17 | 16:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صنع فيلم شخصية “سبايدر مان” الجديد حالة غير مسبوقة حول العالم، لسلسلة الأفلام الشهيرة، بفكرة “ثورية” جذبت محبي السينما إلى الصالات من أجل الفيلم الجديد.ويبدأ عرض الجزء السادس من سلسلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هوس عالمي بفيلم سبايدر مان الجديد..



والسبب “الفكرة الثورية” المركز الخبري الوطني.

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