سيول مفاجئة تجرف المنازل العشوائية والحقول

2021/12/17 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

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تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسيول جرفت بعض الحقول والمنازل العشوائية.

وقال مصدر محلي إن الأمطار المفاجئة تسببت أيضاً برفع مناسيب نهر الزاب الأسفل، في محافظة كركوك.



يذكر أن نهر الزاب المار ضمن محافظة كركوك، لم يشهد ارتفاعا بمناسيبه هكذا منذ عام 2018.

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