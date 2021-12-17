القضاء الاعلى يكشف عن مسار التحقيقات بالجريمة

2021/12/17 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الاعلى عن آخر تفاصيل قضية الشابة مريم التي تعرضت للحرق بمادة التيزاب.

ونقل المجلس في بيان عن قاضي التحقيق المختص بالتحقيق في القضية ان المشتكية مريم تعرضت في العاشر من حزيران الماضي الى الحادث في دارها من قبل شخص ملثم وتعرض جهاز الهاتف العائد لها للسرقة لافتا إلى أن ذويها قدموا شكوى امام مركز شرطة القناة ضد متهمين اثنين وتم اصدار امر قبض بحقهم والقي القبض عليهم وتم ايداعهم التوقيف ودونت اقوالهم لكنهم انكروا ارتكاب الجريمة.

وأضاف البيان ان التحقيق مستمر بحقهم لجمع الادلة التي تثبت ارتكابهم الجريمة.

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