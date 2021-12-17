تحرير ماركس من الخرافات والاساطير -10 - عبد الحسين سلمان

2021/12/17 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان كتاب عودة ماركس ، Marx Returns, 2018 Jason Barker جايسون باركر مواليد 1971هو منظّر بريطاني theorist ، مخرج سينمائي وكاتب سيناريو ومنتج.



أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة كيونغ هي Kyung Hee University في كلية الدراسات العليا للغة والثقافة البريطانية والأمريكية , وأستاذ زائر في كلية الدراسات العليا الأوروبية ، حيث يدرس في كلية الإعلام والاتصال جنبًا إلى جنب مع آلان باديو ، ج ......





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