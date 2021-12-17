أول آلة صنع قهوة ذاتية الاكتفاء في العالم.. موجودة في إكسبو 2020

2021/12/17 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ نشأته قبل 170 عامًا، كان معرض إكسبو العالمي مكانًا للابتكار.ومن خلال عيون الملايين من الزوار، يأمل إكسبو 2020 في دبي، أن يكون مركزًا للعديد من الابتكارات.مذيعة CNN، إيليني جيوكوس، تستكشف موقع المعرض، وتتذوّق قهوة أعدّتها أوّل آلة صنع قهوة ذاتيّة الاكتفاء في العالم.

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