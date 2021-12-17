2021/12/17 | 16:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الصحة الألماني الجديد، كارل لاوترباخ، اليوم الجمعة، أنه يتوقع موجة خامسة هائلة من جائحة كورونا بسبب متغير أوميكرون.وقال لاوترباخ في هانوفر: “أفترض موجة خامسة هائلة..علينا أن نفترض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ألمانيا تتوقع موجة خامسة هائلة من كورونا..



والسبب “أوميكرون” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تتوقع موجة خامسة هائلة من كورونا.. والسبب “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تتوقع موجة خامسة هائلة من كورونا.. والسبب “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).