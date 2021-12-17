2021/12/17 | 16:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيضانات كبيرة وسيول جارفة في أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيضانات كبيرة وسيول جارفة في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيضانات كبيرة وسيول جارفة في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).