بالصور.. القوات الأمنية تنقذ العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول في كركوك

2021/12/17 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال

الأربع والعشرين ساعة الماضية، بسيول

جرفت بعض الحقول والمنازل العشوائية في

محافظة كركوك.

وتنشر وكالة نون الخبرية صورا لعمليات

الانفاذ التي تقوم بها العناصر الامنية

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