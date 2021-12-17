2021/12/17 | 16:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الموقف الوبائي في العراق خلال آخر

24 ساعة تراجعاً ملحوظاً بالإصابات عن

اليوم الذي سبقه.

ووفقا للموقف الصادر عن وزارة الصحة

والبيئة، فإن المختبرات الطبية سجلت 357

إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع كبير بالاصابات والوفيات بكورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).