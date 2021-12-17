جامعة عراقية تقبل سجينين في صفوفها بعد نيلهما شهادة الإعدادية وهما داخل السجن

2021/12/17 | 16:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت دائرة الإصلاح العراقية، أن جامعة ذي قار وافقت على قبول نزيلين من سجن الناصرية للدراسة فيها، بعد إجتيازهما مرحلة الإعدادية.

وقال المكتب الإعلامي للدائرة في بيان، إن “جامعة ذي قار وافقت على قبول نزيلين من سجن الناصرية للأحكام الخفيفة للدراسة بعد إجتيازهما مرحلة الإعدادية بمعدلات تؤهلهم للدخول الى الجامعة”.

وأضاف، أنه “تم قبول النزيل الأول في كلية العلوم، في حين تم قبول الثاني في كلية التربية للعلوم الإنسانية، مما يدل على أن النزيلين قد وضعا أقدامهما على الطريق الصحيح الذي خطته لهما العملية الإصلاحية في سجن الناصرية عن طريق تأهيل النزلاء من أجل دمجهم في المجتمع”.

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