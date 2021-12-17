اعتقال قيادي بارز في داعش غرب الموصل

2021/12/17 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / اعتقلت القوات الامنية قياديا بارزا في تنظيم داعش بالقرب من منطقة الكسك غرب الموصل.وقال مصدر في الشرطة للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/أن " القوات الامنية اعتقلت قياديا بارزا في تنظيم داعش وهومطلوب للقوات الامنية خلال تواجده بالقرب من معسكر الكسك 120كم غرب الموصل "مبينا ان" القوات الامنية اقتادته الى مقر قيادة شرطة للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي"/انتهى

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