2021/12/17 | 16:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الصحاف يعلن إسقاط الغرامات المترتبة على العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:50

واع/

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