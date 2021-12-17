"أحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها".. محمد بن راشد ينعي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

2021/12/17 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي، ماجد الفطيم، قائلا إنه كان "صاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع".

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