المرور توضح بشأن تسجيل المركبات الخصوصي (المكصوصة)

2021/12/17 | 17:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية المرور العامة، الجمعة، بشأن تسجيل المركبات الخصوصي (المكصوصة)، فضلا عن التي دخلت للعراق (أدوات أو قطع غيار).

وقالت المديرية، في بيان اليوم، (17 كانون الاول 2021)، أنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم تسجيل كل المركبات (المكصوصة)"، موضحة أن "مجمعات التسجيل مستمرة باستقبال المواطنين وبتوجيه ومتابعة من قبل مدير المرور العام اللواء (طارق اسماعيل الربيعي) وحسب آلية تنفيذ القرار الخاص بالمادة (48) من قانون الموازنة رقم 23 لسنة 2021 باستثناء المركبات التي دخلت إلى العراق (أدوات أو قطع غيار)".

وبينت: "وهذه لا تشمل المركبات التي تعرضت لحوادث وفيها اخبار رسمي بحصول الحادث وتم تبديل قمارتها على شرط ان يكون شاصي المركبة سليم وغير متلاعب به ولا يوجد به قطع أو قص".

ودعت المديرية، المواطنين الى "عدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة لكي لا يقعوا ضحية لبعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلالهم".

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