حكم بالإعدام على مواطن سوري في مصر

2021/12/17 | 17:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حكمت محكمة جنايات بورسعيد في مصر غيابيا، بالإعدام شنقا لسوري الجنسية لاتهامه بجلب جوهر مخدر الحشيش.

تعود بداية القضية لسنة 2020 جنايات ميناء بورسعيد، إلى التحريات السرية لفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، والتي توصلت إلى اعتزام المتهم “م.م.ع” سوري الجنسية وصاحب شركة للتجارة مقرها دمشق في سوريا، هارب، جلب المواد المخدرة من دولة سوريا وإخفائها داخل حاوية متجهة إلى ميناء بورسعيد بنظام الترانزيت، فجرى استصدار إذن من النيابة، وبتفتيش الحاوية عُثر على 22 ألفًا و700 طربة من مخدر الحشيش.

ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تحوي المادة الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأن وزن المضبوطات 4 أطنان و767 كيلو، وأحال المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها غيابيًا على المتهم بالإعدام شنقًا.

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