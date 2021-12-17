البارزاني: على الأجهزة الحكومية إنقاذ أرواح المواطنين في أسرع وقت

2021/12/17 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، أهمية اسراع الجهات المعنية والأجهزة الحكومية للعمل العاجل وبالدرجة الأولى على إنقاذ أرواح المواطنين وإجراء كل ما يلزم لنجدة ضحايا الفيضانات في أسرع وقت ومساعدتهم.

وأجرى البارزاني اتصالا بمحافظ أربيل أوميد خوشناو، لغرض متابعة أحوال مناطق محافظة أربيل التي تعرضت لفياضانات نتيجة للأمطار الغزيرة، والتي أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إضافة إلى إحداث أضرار مادية كبيرة.

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