الإمارات والولايات المتحدة.. وصفقة الأف-35

2021/12/17 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت أبوظبي هذا الأسبوع الوسط السياسي والدفاعي الأميركي بتلويحها تعليق المحادثات مع واشنطن لشراء طائرات الأف-35 لأسباب سيادية، بشكل يضع على المحك صفقة تناهز الـ23 مليار دولار.

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