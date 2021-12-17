الخطوط الجوية تعلن إجلاء نحو 4 آلاف مواطن على متن 10 رحلات من بيلاروسيا

2021/12/17 | 17:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، إجلاء نحو 4 آلاف مواطن، عبر 10 رحلات نفذوها الأسطول الجوي، من بيلاروسيا، إلى العراق.

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وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، - وفق بيان لوزارة النقل، تلقى "ناس" نسخة منه (17 كانون الأول 2021): إن "جميع الرحلات الإنسانية والإستثنائية العشرة التي أجلينا من خلالها هذه الأعداد جائت بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي والتنسيق عالي المستوى مع وزارة الخارجية العراقية والسلطات البيلاروسية لمساعد المواطنين العراقيين الذين كانوا عالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة".

وأضاف، أن "إدارة الشركة وجميع العاملين فيها كان لهم الشرف بالوقوف مع أبناء بلدهم في هذه المحنة ونجدد إستعدادنا لتنفيذ رحلات إنسانية اخرى متى ماإقتضت الضرورة".

وقررت الحكومة العراقية،الجمعة، إسقاط الغرامات المترتبة على مواطنيه العالقين عند الحدود البيلاروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقاه "ناس"، (17 كانون الأول 2021)، "إسقاط الغرامات المترتبة على العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية".

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