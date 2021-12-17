2021/12/17 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة مدينة باري شمال إيطاليا أنها داهمت، الجمعة، منزل رجل يُشتبه في أنه انتحل صفة طبيب نسائي لإقناع عشرات النساء بالخضوع لفحص لمناطق حساسة بواسطة الفيديو.وسمحت العملية بمصادرة هواتف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فضيحة أخلاقية مدوية بإيطاليا..



والضحايا 400 امرأة المركز الخبري الوطني.

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