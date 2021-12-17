2021/12/17 | 17:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الدفاع المدني يصدر بياناً بشأن انفجار قناني أوكسجين بأحد المنازل في النجف » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 17:24

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