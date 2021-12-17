2021/12/17 | 17:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: أجلينا اكثر من 3800 عراقي من بيلاروسيا على متن 10 رحلات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/17 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: أجلينا اكثر من 3800 عراقي من بيلاروسيا على متن 10 رحلات) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: أجلينا اكثر من 3800 عراقي من بيلاروسيا على متن 10 رحلات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).