مقتل 12 شخصًا في فيضانات شديدة بالعراق

2021/12/17 | 17:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس بلدية أربيل، نبز عبد الحميد، لشبكة CNN الجمعة، إن ما لا يقل عن 12 شخصًا لقوا حتفهم في فيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة ليلاً في شمال وشمال شرق العراق.

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