أوميكرون يقتحم لبنان.. تسجيل 60 إصابة جديدة

2021/12/17 | 17:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اكتشافهما عبر تقنية PCR المطورة في المختبر وتأكيدهما لاحقا عبر فك الشيفرة الجينية الكاملة.

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