الخارجية: إسقاط الغرامات المترتبة على العراقيين العالقين في حدود بيلاروسيا

2021/12/17 | 17:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الجمعة، إسقاط الغرامات المترتبة على العراقيين العالقين في الحدود البيلاروسية.وقال الصحاف في بيان: إنه “خلال شهر واحد دأبت الوزارة بتنسيق عالٍ ونجحنا حتى اليوم من تسيير 10 رحلات استثنائية لاعادة الراغبين بالعودة طوعا”.وأضاف، أن “رحلة الاجلاء لاعادة الراغبين بالعودة طوعاً لهذا اليوم أقلّت 258 […]

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