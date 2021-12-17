مصرع امرأة واصابة اخرى بانفجار احدى قناني اوكسجين في منزل بالنجف

2021/12/17 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افاد مصدر مطلع ، اليوم الجمعة، بمصرع امرأة واصابة اخرى خلال انفجار قناني الاوكسجين في احد المنازل السكنيه في النجف الاشرف.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “امرأة لقيت مصرعها واصيبت اخرى بحروق نتيجة انفجار قناني الاوكسجين في احد المنازل السكنيه بحي الجامعه في النجف الاشرف”.

واضاف ان ” المنزل يحتوي على 28 قنينة أكسجين مختلفة الأحجام أدى انفجارها الى اضرار مادية كبيرة بالمنزل.

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