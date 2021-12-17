مباحثات فيينا حول البرنامج النووي الايراني تتوقف لعدة ايام

2021/12/17 | 17:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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توصل المفاوضين حول البرنامج النووي الايراني في فيينا، اليوم الجمعة، إلى مسودة جديدة من شأنها أن تكون الأساس لاستمرار المحادثات بعد أن يتم تأييدها من قبل جميع الأطراف.

وقالت وكالة “تسنيم” الإيرانية ان “الوفود سوف تعود إلى عواصمها من أجل التشاور بينما تم إحراز تقدم كبير في مجال النصوص، ولم يعد بإمكان الدول الأوروبية أن تتهم إيران بعدم الجدية أو التأخير”.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد توقف يدوم نحو عشرة أيام، لذلك إذا تبنت الوفود مقاربات بناءة بعد عودتها الى المفاوضات، فسيكون الاتفاق متاحا على المدى المنظور.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، قال إن محادثات إحياء الاتفاق النووي ستعقد في فيينا اليوم قبل أن تتوقف “لبضعة أيام”.

وهذه هي الجولة السابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والرامية لإعادة الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

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