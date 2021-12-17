وكالة الطاقة الذرية تشكك في اختفاء تسجيل كاميرا أمنية في إيران

2021/12/17 | 17:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الجمعة، إن الوكالة لديها شكوك بشأن ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع لتصنيع مكونات من أجهزة الطرد المركزي في كرج بإيران بعد وقوع هجوم هناك.

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وقال جروسي في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال بشأن مصداقية اختفاء تسجيل الكاميرا "لدينا شكوك بشأن الأمر، ولهذا نسأل أين هو؟ (التسجيل)".

وأضاف "آمل أن يقدموا تفسيرا لأن من الغريب جدا أن يختفي".

ولم تتمكن الوكالة الدولية من التحقق من استئناف العمل في موقع كرج، لكن جروسي قال "ستكون نتيجة منطقية" إذا كانت أجهزة التخصيب المتطورة التي جرى تركيبها في الآونة الأخيرة في فوردو، وهو موقع مخبأ في الجبال، جاءت من هناك.





وتعرضت واحدة من أربع كاميرات خاصة بالوكالة الدولية في كرج للتدمير في الهجوم.

وأزالت إيران جميع الكاميرات وعرضتها على الوكالة الدولية، لكن وحدة تخزين البيانات على الكاميرا التالفة لم تكن موجودة.

وطلبت الوكالة وقوى غربية من إيران تقديم تفسير، لكنها لم تفعل حتى الآن.

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