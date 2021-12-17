مستشار الكاظمي: تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة

2021/12/17 | 17:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “السنة […]

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