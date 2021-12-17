اتحاد الكرة يبين مستقبل منتخب الناشئين: لا تغيير للكادر التدريبي

2021/12/17 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن عقد جلسة لمناقشة إخفاق منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية.

وقال المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة احمد الموسوي في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الاتحاد سيناقش سبب اخفاق منتخب الناشئين ببطولة غرب اسيا الأخيرة التي جرت في السعودية فضلا عن مناقشة تقرير المشرف على المنتخب للوقوف على أسباب النتيجة التي تحققت"، مبينا ان "هناك تقييم فني للكادر الفني يهدف إلى حل مشاكله لتطوير المنتخب بالفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "البطولة هي الأولى للكادر التدريبي الحالي و رأي الاتحاد هو بحث المشاكل التي واجهته مع عدم تغييره لأخذ الفرصة الكاملة بعملية الاعداد الأمثل لبناء منتخب الناشئين".

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