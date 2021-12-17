2021/12/17 | 17:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بانقاذ عائلة ومنع كارثة حقيقية نتيجة انفجار اسطوانة اوكسجين من بين 28 اسطوانة اخرى وسط دار بمنطقة سكنية في النجف الاشرف.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق خطر اندلع داخل دار سكن نتيجة انفجار اسطوانة اوكسجين وابعدت النيران عن 28 اسطوانة اوكسجين اخرى ملاصقة بالتزامن مع عمليات انقاذ العائلة الساكنة داخل الدار والمصابين بفيرس كورونا في منطقة حي الجامعة وسط محافظة النجف الاشرف".

وأضافت، أن "الفرق خاطرت بالدخول والتقرب من تلك الاسطوانات المملوءة الساخنة والتعامل معها بمهنية وبالوقت المناسب حال دون انفجارها وسط الحي السكني ومنعت كارثة حقيقية واخمدت الحريق داخل المنزل المحترق"، لافتة إلى "تسجيل حالة وفاة لامرأة نتيجة الانفجار".

وتابعت المديرية، أن "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وكذلك سبب هذا العدد من الاسطوانات داخل المنزل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يمنع كارثة كادت تقع في النجف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يمنع كارثة كادت تقع في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).