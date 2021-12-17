دفاع مدني النجف : انفجار قناني اوكسجين يؤدي الى وفاة إمرأة في احد المنازل

2021/12/17 | 17:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ اعلنت مديرية دفاع مدني النجف عن حصول انفجار في أحد منازل الأحياء وسط المحافظة ادى الى وفاة إمرأة.وقال المسؤول في اعلام المديرية علي تويج “ ان الانفجار حصل في أحد المنازل في حي الجامعة شمال المحافظة يحتوي على قناني الاوكسجين 28 قنينة أوكسجين مختلفة الأحجام ، انفجر بعضها وأدى إلى وفاة إمرأة على الفور وإنقاذ واخلاء إمرأة أخرى بعد تعرضها للحرق نتيجة الانفجار./انتهى

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