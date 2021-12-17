شاهد.. كيف أحيا كيم جونغ أون ذكرى مرور 10 سنوات على وفاة والده؟

2021/12/17 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بمرور 10 سنوات على وفاة والده، كيم جونغ إيل، وظهر كيم بمعطف أسود طويل وتصفيفة شعره المميزة، أمام حشد من الجنود في مراسم الذكرى.

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