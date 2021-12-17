'تم منع كارثة'.. بيان رسمي بشأن انفجار قناني الأوكسجين في النجف - عاجل

2021/12/17 | 18:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، سيطرة فرقها على حادث حريق خطر اندلع داخل دار سكن نتيجة انفجار اسطوانة اوكسجين، مؤكدة إنها ابعدت النيران عن 28 اسطوانة اوكسجين اخرى ملاصقة بالتزامن مع عمليات انقاذ العائلة الساكنة داخل الدار والمصابين بفايرس كورونا في منطقة حي الجامعة وسط محافظة النجف الاشرف.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " فرق الدفاع المدني خاطرت بالدخول والتقرب من تلك الاسطوانات المملوءة الساخنة والتعامل معها بمهنية وبالوقت المناسب حال دون انفجارها وسط الحي السكني ومنعت كارثة حقيقية واخمدت الحريق داخل المنزل المحترق مع تسجيل حالة وفاة لأمرأة نتيجة الانفجار".

وتابعت المديرية، "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر وكذلك سبب هذا العدد من الاسطوانات داخل المنزل".

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