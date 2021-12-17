مصرع امرأة بانفجار قناني أوكسجين في منزلها بالنجف الاشرف

2021/12/17 | 18:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى، اليوم الجمعة، إثر انفجار قنينة أكسجين في منزلهما بمحافظة النجف الاشرف.وبحسب بيان لمديرية الدفاع المدني، فإنه “إحدى قناني الاوكسجين في احد المنازل السكنية في النجف الاشرف حي الجامعة، انفجرت، حيث يحتوي المنزل على 28 قنينة أكسجين مختلفة الأحجام”.وأضافت، أن “الانفجار أدى إلى وفاة امرأة على الفور، وإنقاذ […]

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