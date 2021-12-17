توضيح هام من المرور بشأن تسجيل المركبات (المكصوصة)

2021/12/17 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدم الانجرار وراء الاخبار الكاذبة لكي لا يقعوا ضحية لبعض اصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون استغلالهم.

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