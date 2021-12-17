2021/12/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رجحت شركة النفط "لوك أويل" ارتفاع سعر
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برميل النفط بحلول منتصف القرن إلى 380
دولارا للبرميل مشيرة إلى أن مدفوعات
مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون
ستشكل جزءا كبيرا من السعر.
وقالت "لوك أويل" الروسية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لوك أويل" ترجح ارتفاع سعر برميل النفط إلى 380 دولارا في هذا التوقيت) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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