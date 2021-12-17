"لوك أويل" ترجح ارتفاع سعر برميل النفط إلى 380 دولارا في هذا التوقيت

2021/12/17 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت شركة النفط "لوك أويل" ارتفاع سعر

برميل النفط بحلول منتصف القرن إلى 380

دولارا للبرميل مشيرة إلى أن مدفوعات

مرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون

ستشكل جزءا كبيرا من السعر.

وقالت "لوك أويل" الروسية

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