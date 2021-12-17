2021/12/17 | 18:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات أكثر من 10 دولة عربية حتى اليوم عن رصدها إصابات بمتحور “أوميكرون” الجديد من فيروس كورونا في أراضيها.

وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد الذي يعد شديد العداوة في أراضيها، وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:

لبنان – نحو 60 إصابة مؤكدة

الأردن – سبع إصابات على الأقل

فلسطين – 3 إصابات

سلطنة عمان – إصابتان على الأقل

المغرب – إصابة واحدة على الأقل

السعودية – إصابة واحدة على الأقل

الإمارات – إصابة واحدة على الأقل

الجزائر – إصابة واحدة على الأقل

البحرين – إصابة واحدة على الأقل

الكويت – إصابة واحدة على الأقل

تونس – إصابة واحدة على الأقل

وأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ”أوميكرون” في أراضي البلاد حتى الآن، على الرغم من أن عددا من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على الدول العربية سجلت تفشي “أوميكرون” على أراضيها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على الدول العربية سجلت تفشي “أوميكرون” على أراضيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).