في ذكرى الثورة.. احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لقيس سعيد

2021/12/17 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من التونسيين، الجمعة، منهم المساندون للرئيس التونسي، قيس سعيّد، ومنهم المناهضون لقرارته، في مناخ مشحون، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة "للثورة".

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