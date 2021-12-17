وزير المائية يطمئن بانحسار الجفاف بعد أمطار اليوم

2021/12/17 | 18:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

طمأن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الجمعة، ببدء انتهاء مخاوف الجفاف، وفيما عبّر عن حزنه لسقوط ضحايا جراء السيول في أربيل، أكد أن ارتفاع مناسيب المياه سيتم توزيعه وتصريفه نحو السدود.

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وقال الحمداني في حديث لعدد من الصحفيين لدى زيارته سدّة سامراء (17 كانون الأول 2021): إنه "سيتم تصريف مياه الفيضان بعد ارتفاع المناسيب نحو بحيرة الثرثار".

وأضاف الوزير أن "حالة الجفاف بدأت تنتهي، وستستمر مؤشرات التعافي من الجفاف خلال الأيام المقبلة".

وتابع "نعبّر عن حزننا لسقوط ضحايا جراء السيول في أربيل".

وأوضح أن "هذه الكمية من الامطار وارتفاع المناسيب كُنا ننتظرها منذ فترة، وأن الكميات التي هطلت ستدعم الخزين وتساهم في تأمين المياه حتى الصيف القادم".

وأكد الوزير أن "السدود جاهزة لاستيعاب الموجات الفيضانية".

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