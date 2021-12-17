2021/12/17 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة حكما لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة بريطانية تحكم لمصلحة بنك لبناني في قضية منع تحويل ودائع للخارج المركز الخبري الوطني.

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