الخطوط الجوية تعلن إجلاء نحو 4 آلاف مواطن من بيلاروسيا

2021/12/17 | 18:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة النقل، الجمعة، إجلاء نحو 4 آلاف مواطن، عبر 10 رحلات نفذوها الأسطول الجوي، من بيلاروسيا، إلى العراق.وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عباس عمران، – وفق بيان لوزارة النقل، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “جميع الرحلات الإنسانية والإستثنائية العشرة التي أجلينا من خلالها هذه الأعداد جائت …

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