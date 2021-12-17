واشنطن توافق على خطة لمنع إيران من تطوير الطائرات المسيرة

2021/12/17 | 18:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على خطة تهدف الى التصدي لوصول إيران والجهات الموالية لها إلى تطوير الطائرات العسكرية المسيّرة.

وبموجب المشروع الذي صاغه السيناتور الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطي الأميركي بوب ميننديز ووافقت عليه لجنة العلاقات الخارجية فإن أي تحرك من شأنه أن يساعد في تطوير قدرة الطائرات المسيّرة الإيرانية سيكون عرضة للعقوبات.

وأكد جيم ريش إن استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي بالطائرات المسيرة والهجمات المستمرة على السعودية تظهر أن قدرة الطائرات المسيّرة الإيرانية تشكل تهديدًا للمنطقة.

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