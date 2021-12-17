منصب رئيس قرية يسبب كارثة.. قتيل و4 مصابين بمحافظة عراقية! - عاجل

2021/12/17 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة بمقتل واصابة 5 اشخاص بسبب نزاع على منصب رئيس قرية في محافظة السليمانية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "اطلاق نار في قریة "كیلة سبي" القريبة من حي "كندكوة" بمحافظة السلیمانیة تسبب بقتل شخص وأصابة 4 اخرين".

وبين أن "ذلك بسبب خلاف حول تولي منصب رئیس مجلس القریة".

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