الصدر يؤكد أهمية كشف ملف الفساد في بلدية النجف ومحاسبة المتورطين واعلان المدعين للانتماء للتيار الصدري بهذا الملف/موسع

2021/12/17 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على أهمية كشف ملف الفساد الحاصل في بلدية النجف ومحاسبة واعلان المدعين للانتماء للتيار الصدري من المتهمين في هذا الملف تحت عنوان آل الصدر .وجاء في نص بيان الصدر بهذا الشأن :مما لا ينبغي أن نغض النظر عنه هو الفساد الحاصل والمستشري في بلدية النجف الأشرف والتقصير والقصور والتستر على الفساد قد هدمت المدينة وجعلتها وأهلها في بحبوحة الفقر ونقص الخدمات مما لا يليق بأسم هذه المدينة العريقة المقدسة .والأدهى من ذلك كله ...إن ما يحدث اما تحت عنوان التشيع أو تحت عنوان (( آل الصدر )) وبادعاء الانتماء إلينا مع شديد الأسف ، وقد حاولنا مراراً إصلاح ما فسد ، إلا انهم يأبون إلا أن يستمروا بطغيانهم وفسادهم المقيت الذي يهدم البلاد والعباد وبكل وقاحة وإصرار علىٰ ذلك الفعل الشنيع .واضاف ومن هنا أدعو الجهات المختصة القيام بعملهم فأنا وكل آل الصدر براء منهم إلىٰ يوم الدين ..نعم علىٰ الجهات المختصة القيام بأشد الاجراءات الصارمة لانهاء الفساد وإن كانوا يدّعون الانتماء لنا آل الصدر .وإن لم تقم الجهات المختصة باللآزم ...فأنا لن أسكت عن ذلك وسأتصرف بحزم وبما يملي علي ضميري حباً بالوطن وحفاظاً علىٰ سمعة النجف الأشرف أولاً وعلىٰ سمعة آل الصدر ثانياً ..وكما وسأعلن عن أسمائهم فرداً فرداً وسأوكل أمرهم إلىٰ الشعب الذي ما عاد يتحمل مثل هذه التصرفات الممنوعة والمحرمة والممقوتة ...فإلىٰ ذلك نسترعي إنتباهكم ونأمل تعاونكم ...وشكراً ./انتهى

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