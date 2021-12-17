دفاع مدني ميسان ينفذ ممارسة لتهيئة الزوارق النهرية استعداداً لاي طارئ

2021/12/17 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نفذت مديرية الدفاع المدني في ميسان ممارسة لمركز الزوارق النهرية لتهيئة جميع الزوارق استعداداً لحدوث أي طارئ".وذكر بيان للمديرية :" انه تم اشراك جميع الزوارق النهرية في الممارسة للوقوف على مدى جاهزيتها للعمل ، مشيراً الى ان الممارسة نفذت بإشراف مدير دفاع مدني ميسان العقيد "ربيع دينار حسون"./انتهى س

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